В МИД прокомментировали развитие событий в Афганистане

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва обеспокоена возникновением конфликтной ситуации после объявления итогов выборов в Москва обеспокоена возникновением конфликтной ситуации после объявления итогов выборов в Афганистане , это может поставить под угрозу мирный процесс в стране, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она напомнила, что 18 февраля независимая избирательная комиссия Афганистана объявила окончательные результаты выборов президента, в соответствии с которыми победителем объявлен действующий глава государства Ашраф Гани

"Обратили внимание на непризнание объявленных результатов ключевым соперником на выборах, главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой, который заявил о создании параллельного правительства. Имеется информация о том, что к такой позиции могут присоединиться и другие кандидаты в президенты", - сказала Захарова на брифинге.

"У российской стороны вызывает обеспокоенность конфликтная ситуация вокруг итогов выборов в Афганистане, она чревата дальнейшим обострением внутриполитической обстановки в стране. Все это может оказать негативное воздействие на запуск межафганского мирного процесса", - добавила Захарова.