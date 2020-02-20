В МИД прокомментировали развитие событий в Афганистане

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва обеспокоена возникновением конфликтной ситуации после объявления итогов выборов в Афганистане, это может поставить под угрозу мирный процесс в стране, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 18 февраля независимая избирательная комиссия Афганистана объявила окончательные результаты выборов президента, в соответствии с которыми победителем объявлен действующий глава государства Ашраф Гани.
18 февраля, 12:12Володин отметил важность сотрудничества России и Афганистана
"Обратили внимание на непризнание объявленных результатов ключевым соперником на выборах, главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой, который заявил о создании параллельного правительства. Имеется информация о том, что к такой позиции могут присоединиться и другие кандидаты в президенты", - сказала Захарова на брифинге.
"У российской стороны вызывает обеспокоенность конфликтная ситуация вокруг итогов выборов в Афганистане, она чревата дальнейшим обострением внутриполитической обстановки в стране. Все это может оказать негативное воздействие на запуск межафганского мирного процесса", - добавила Захарова.
Она отметила, что российская сторона призывает "заинтересованные политические силы страны в конструктивном ключе найти выход из сложившейся ситуации, который отвечал бы интересам афганского народа и установлению прочного мира в Афганистане".
18 февраля, 11:56Парламентарий сообщил о дружеских намерениях Афганистана к России