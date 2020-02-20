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В Берлине вынесли приговор укравшим стокилограммовую золотую монету
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РИА Новости

В Берлине вынесли приговор укравшим стокилограммовую золотую монету

16:12 20.02.2020 (обновлено: 17:11 20.02.2020)
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© AP Photo / dpa / Marcel MettelsiefenСтокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
© AP Photo / dpa / Marcel Mettelsiefen
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Окружной суд в Берлине приговорил к тюремному заключению трех обвиняемых в краже из столичного музея Боде золотой монеты весом около 100 килограммов, еще один обвиняемый был оправдан, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB.
Сообщается, что двоих обвиняемых приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, еще одного из преступников - к трем годам и четырем месяцам заключения.
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25 января, 15:04Культура
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро
Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли из музея Боде в Берлине в марте 2017 года. Монета под названием "Большой кленовый лист" весила около 100 килограммов и была сделана из чистого золота. На аверсе монеты был изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.
Телерадиокомпания подчеркивает, что золотая монета до сих пор не найдена. Следователи полагают, что музейный экспонат, стоимость которого оценивалась в 3,75 миллиона евро (порядка 4 миллионов долларов США), был раздроблен на части и распродан.
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