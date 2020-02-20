В Берлине вынесли приговор укравшим стокилограммовую золотую монету

Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде. Архивное фото

Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде

© AP Photo / dpa / Marcel Mettelsiefen Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Окружной суд в Окружной суд в Берлине приговорил к тюремному заключению трех обвиняемых в краже из столичного музея Боде золотой монеты весом около 100 килограммов, еще один обвиняемый был оправдан, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB

Сообщается, что двоих обвиняемых приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, еще одного из преступников - к трем годам и четырем месяцам заключения.

Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли из музея Боде в Берлине в марте 2017 года. Монета под названием "Большой кленовый лист" весила около 100 килограммов и была сделана из чистого золота. На аверсе монеты был изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.