В Берлине вынесли приговор укравшим стокилограммовую золотую монету

Сообщается, что двоих обвиняемых приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, еще одного из преступников - к трем годам и четырем месяцам заключения.
Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли из музея Боде в Берлине в марте 2017 года. Монета под названием "Большой кленовый лист" весила около 100 килограммов и была сделана из чистого золота. На аверсе монеты был изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.
Телерадиокомпания подчеркивает, что золотая монета до сих пор не найдена. Следователи полагают, что музейный экспонат, стоимость которого оценивалась в 3,75 миллиона евро (порядка 4 миллионов долларов США), был раздроблен на части и распродан.
3 декабря 2019, 14:59КультураВоры вынесли медали и драгоценности из музея Штази в Берлине