Россиян с коронавирусом госпитализируют с японского лайнера

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Двое граждан РФ с круизного лайнера Diamond Princess, у которых диагностирован коронавирус, будут в ближайшее время госпитализированы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее посольство РФ в Токио сообщило, что японские врачи диагностировали заражение коронавирусом у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess. Всего на судне, где накануне был снят двухнедельный карантин, находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России.
"Мы внимательно следим за предпринимаемыми правительством Японии мерами в связи с распространением коронавируса среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера. Как мы понимаем, ситуация далека от оптимистичной, за 14 дней карантина число инфицированных возросло в 60 раз", - заявил Захарова.
"Положительную реакцию дал тест на вирус еще у двух российских граждан, они в ближайшее время будут госпитализированы", - сказала она.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.