Россиян с коронавирусом госпитализируют с японского лайнера

Ранее посольство РФ в Токио сообщило, что японские врачи диагностировали заражение коронавирусом у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess. Всего на судне, где накануне был снят двухнедельный карантин, находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России.