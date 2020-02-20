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Россиян с коронавирусом госпитализируют с японского лайнера
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РИА Новости

Россиян с коронавирусом госпитализируют с японского лайнера

16:11 20.02.2020 (обновлено: 16:56 20.02.2020)
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© AP Photo / Jae C. HongАвтобус выезжает из терминала в порту Йокогама, в котором находится круизный лайнер Diamond Princess
Автобус выезжает из терминала в порту Йокогама, в котором находится круизный лайнер Diamond Princess
© AP Photo / Jae C. Hong
Автобус выезжает из терминала в порту Йокогама, в котором находится круизный лайнер Diamond Princess
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Двое граждан РФ с круизного лайнера Diamond Princess, у которых диагностирован коронавирус, будут в ближайшее время госпитализированы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее посольство РФ в Токио сообщило, что японские врачи диагностировали заражение коронавирусом у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess. Всего на судне, где накануне был снят двухнедельный карантин, находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России.
"Мы внимательно следим за предпринимаемыми правительством Японии мерами в связи с распространением коронавируса среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера. Как мы понимаем, ситуация далека от оптимистичной, за 14 дней карантина число инфицированных возросло в 60 раз", - заявил Захарова.
"Положительную реакцию дал тест на вирус еще у двух российских граждан, они в ближайшее время будут госпитализированы", - сказала она.
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ТуризмНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаМария ЗахароваКитайЯпония
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