Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

"Концерн подтверждает, что в литовскую Клайпеду придут еще два танкера нефти для Беларуси. Чья нефть – уточню позже", - сказал Тищенко.

РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. В условиях недостаточной загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов российской нефтью Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежского сырья с месторождения Johan Sverdrup с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке. Первая партия норвежской нефти прибыла в Новополоцк 26 января.