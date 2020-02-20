Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Ранее агентство BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" сообщило, что в Клайпеду в марте придут еще два груза нефти для Белоруссии, это будут танкеры по 85 тысяч тонн.
"Концерн подтверждает, что в литовскую Клайпеду придут еще два танкера нефти для Беларуси. Чья нефть – уточню позже", - сказал Тищенко.
Собеседник также не назвал объем, который предполагается к поставке.
РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. В условиях недостаточной загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов российской нефтью Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежского сырья с месторождения Johan Sverdrup с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке. Первая партия норвежской нефти прибыла в Новополоцк 26 января.