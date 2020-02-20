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Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве
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РИА Новости

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

16:09 20.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Ранее агентство BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" сообщило, что в Клайпеду в марте придут еще два груза нефти для Белоруссии, это будут танкеры по 85 тысяч тонн.
"Концерн подтверждает, что в литовскую Клайпеду придут еще два танкера нефти для Беларуси. Чья нефть – уточню позже", - сказал Тищенко.
Собеседник также не назвал объем, который предполагается к поставке.
РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. В условиях недостаточной загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов российской нефтью Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежского сырья с месторождения Johan Sverdrup с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке. Первая партия норвежской нефти прибыла в Новополоцк 26 января.
Добыча нефти
17 февраля, 15:41Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Российская дочка "Белоруснефти" будет добывать нефть для Белоруссии
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БелнефтехимБелоруссияЛитваЭкономика
Популярные комментарии
Где закала то,в США и Норвегии ? Читал вчера, крупные предприятия МАЗ и другие, начали отправлять работников в неоплаченные отпуска..не пойму, единственный политик, который имел все от России , что ещё то надо было? Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морской..и Россию на побегушках.однако
20 февраля, 16:20
Сергей Смирнов
49201018
Глупость и дурость.
20 февраля, 16:13
llevone2017
42003319
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