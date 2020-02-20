Вершинин и посол Индии обсудили уменьшение опасности бедствий

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Индии Венкатешем Вармой взаимодействие на многосторонних площадках в области уменьшения опасности бедствий, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча Вершинина с послом Индии прошла в четверг.
"В ходе беседы обсуждены вопросы российско-индийского взаимодействия на многосторонних площадках в области уменьшения опасности бедствий", - сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что стороны высказались также за укрепление координации в Генеральной Ассамблее ООН по актуальным вопросам международной повестки дня.
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