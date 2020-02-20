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Вершинин и посол Индии обсудили уменьшение опасности бедствий
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РИА Новости

Вершинин и посол Индии обсудили уменьшение опасности бедствий

16:07 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Индии Венкатешем Вармой взаимодействие на многосторонних площадках в области уменьшения опасности бедствий, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча Вершинина с послом Индии прошла в четверг.
"В ходе беседы обсуждены вопросы российско-индийского взаимодействия на многосторонних площадках в области уменьшения опасности бедствий", - сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что стороны высказались также за укрепление координации в Генеральной Ассамблее ООН по актуальным вопросам международной повестки дня.
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Венкатеш ВармаСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНРоссияИндияВ мире
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