Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
2020-02-20T16:06+0300
https://ria.ru/20200220/1565016854.html
В Минске открылась выставка-посвящение писателю Федору Абрамову
https://cdn24.img.ria.ru/images/153122/44/1531224488_0:176:3469:2127_1036x0_80_0_0_b609f98755aaf4e4d81c0c1d4c4e203a.jpg
РИА Новости

В Минске открылась выставка-посвящение писателю Федору Абрамову

16:06 20.02.2020
21
© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
АРХАНГЕЛЬСК, 20 янв – РИА Новости. "Созидающее слово художника": в Минске открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения известного советского писателя Федора Абрамова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Открытие выставки приурочили к рабочему визиту делегации правительства Поморья в Белоруссию для обсуждения перспектив сотрудничества, в том числе и в области культуры. Выставка познакомит минчан с наследием одного из наиболее известных представителей "деревенской прозы", уроженца Архангельской губернии Федора Абрамова.
"Гордиться своими земляками - естественно для всех людей. Для нас, северян, особое значение имеет имя Федора Абрамова – писателя, педагога, человека, болеющего за судьбу родной земли. Через его творчество вы сможете познать душу Севера – сурового свободолюбивого края. И мы будем искренне рады видеть дорогих гостей из Белоруссии на торжествах, посвященных юбилею писателя, в деревне Веркола на Пинежье", – цитирует пресс-служба выступление губернатора Поморья Игоря Орлова на открытии выставки.
Экспозиция размещена в Центральном доме офицеров Минска. Ее посетители могут познакомиться с творчеством писателя, прочесть цитаты из его произведений, узнать подробности его биографии, увидеть фотографии как самого Абрамова, так и его родной деревни Верколы.
"Абрамовская проза знакомит читателя с главными ценностями, без которых невозможно представить жизнь на Севере – взаимовыручкой, верностью долгу, трудолюбием. Для многих, кто пришел посмотреть экспозицию, она может стать первым шагом к знакомству с глубокими и очень жизненными произведениями Федора Абрамова. Уверен, это будет очень интересное знакомство", – приводит пресс-служба слова замруководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Леонида Макурова.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
18 февраля, 19:20Архангельская область
Игорь Орлов: Поморье заинтересовано в сотрудничестве с Белоруссией
В честь столетия со дня рождения писателя в Архангельской области широко отмечается Год Федора Абрамова. В течение года планируется провести такие выставки и в других странах ближнего и дальнего зарубежья.
000000
Обсудить 0
Архангельская областьАрхангельская областьМинскБелоруссия
Рекомендуем
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
В Петербурге открылась выставка об истории отношений России и Китая
Открытие выставки, посвященной 75-летней годовщине освобождения Европы от нацизма, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ открыли выставку к 75-летию освобождения Европы от нацизма
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка, победитель в номинации Социальный проект
В Москве открылся Центр имени Елизаветы Глинки
Овощи
ФАС не зафиксировала нарушений в торговых сетях ДФО из-за коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поздравил коллектив Гохрана со столетием ведомства
Город Белград, Сербия
Россияне стали чаще путешествовать по Сербии
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Крым в Сербии представляет курорты и туристические маршруты
Елизавета Глинка (Доктор Лиза)
В Госдуме открылась выставка, посвященная доктору Лизе
Сотрудник полиции
В Петербурге похитили работы погибшей при теракте кукольницы
Андреа фон Кнооп
Андреа фон Кнооп: симпатизировать России отнюдь не стыдно
Экспозиция в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино
Легендарные фронтовики: выставка самолетов Великой Отечественной войны
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Швыдкой прокомментировал перенос сроков решения по скифскому золоту
Стенд федерального агентства воздушного транспорта
Путин упразднил избыточные процедуры по лицензированию авиаперевозок
Кратер Роден
Миллиардер дал художнику три миллиона долларов на масштабный проект
Новосибирск
Сибирского активиста возмутила выставка о брачном поведении животных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния