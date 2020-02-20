В Минске открылась выставка-посвящение писателю Федору Абрамову

АРХАНГЕЛЬСК, 20 янв – РИА Новости. "Созидающее слово художника": в "Созидающее слово художника": в Минске открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения известного советского писателя Федора Абрамова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Открытие выставки приурочили к рабочему визиту делегации правительства Поморья в Белоруссию для обсуждения перспектив сотрудничества, в том числе и в области культуры. Выставка познакомит минчан с наследием одного из наиболее известных представителей "деревенской прозы", уроженца Архангельской губернии Федора Абрамова.

"Гордиться своими земляками - естественно для всех людей. Для нас, северян, особое значение имеет имя Федора Абрамова – писателя, педагога, человека, болеющего за судьбу родной земли. Через его творчество вы сможете познать душу Севера – сурового свободолюбивого края. И мы будем искренне рады видеть дорогих гостей из Белоруссии на торжествах, посвященных юбилею писателя, в деревне Веркола на Пинежье", – цитирует пресс-служба выступление губернатора Поморья Игоря Орлова на открытии выставки.

Экспозиция размещена в Центральном доме офицеров Минска. Ее посетители могут познакомиться с творчеством писателя, прочесть цитаты из его произведений, узнать подробности его биографии, увидеть фотографии как самого Абрамова, так и его родной деревни Верколы.

"Абрамовская проза знакомит читателя с главными ценностями, без которых невозможно представить жизнь на Севере – взаимовыручкой, верностью долгу, трудолюбием. Для многих, кто пришел посмотреть экспозицию, она может стать первым шагом к знакомству с глубокими и очень жизненными произведениями Федора Абрамова. Уверен, это будет очень интересное знакомство", – приводит пресс-служба слова замруководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Леонида Макурова.