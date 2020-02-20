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В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине
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РИА Новости

В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине

16:03 20.02.2020 (обновлено: 17:04 20.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "информационным вбросом" призыв к России посла Великобритании на Украине прекратить "незаконный контроль" над Крымом.
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс на официальной странице посольства в Facebook заявила, что Великобритания никогда не признает "вопиющего нарушения международного права", связанного с "незаконной аннексией" Крыма. Симмонс также призвала Россию прекратить "незаконный контроль над Крымом".
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"Складывается впечатление, что Британия не знает международных норм права и Конституции России. Подобными призывами они посягают на целостность нашего государства. Делая столь невзвешенные информационные вбросы, они нивелируют длительную, многовековую историю дипломатии Великобритании и ставят под сомнение адекватность ее нынешних политиков", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Крым является законной частью России и иной трактовки быть не может.
"Крым находится в составе России согласно всем международным нормам права и, что самое главное, по волеизъявлению самих крымчан", — подчеркнул глава комитета.
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Юрий ГемпельВеликобританияРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бриты могли бы показать пример, вернув Мальдивские острова, Гибралтар, Северную Ирландию и ещё кое-что по-мелочи... ;-)
20 февраля, 16:09
Владислав Леончук
15220001
И непросто вернуть, а с компенсацией, особенно за Ирландию. А не совать своё нос куда не надо )))
20 февраля, 16:15
yyyu55 yu55
6020000
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