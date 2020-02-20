В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "информационным вбросом" призыв к России посла Великобритании на Украине прекратить "незаконный контроль" над Крымом

Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс на официальной странице посольства в Facebook заявила, что Великобритания никогда не признает "вопиющего нарушения международного права", связанного с "незаконной аннексией" Крыма. Симмонс также призвала Россию прекратить "незаконный контроль над Крымом".

"Складывается впечатление, что Британия не знает международных норм права и Конституции России. Подобными призывами они посягают на целостность нашего государства. Делая столь невзвешенные информационные вбросы, они нивелируют длительную, многовековую историю дипломатии Великобритании и ставят под сомнение адекватность ее нынешних политиков", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Крым является законной частью России и иной трактовки быть не может.