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Спасти рядового манекена, или Зачем будущие пожарные избивают шину
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РИА Новости

Спасти рядового манекена, или Зачем будущие пожарные избивают шину

16:03 20.02.2020 (обновлено: 16:04 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРегиональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Региональный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На подмосковном полигоне для подготовки спасателей в рамках чемпионата Worldskills Russia на минувшей неделе прошли соревнования в компетенции "Пожарная безопасность". Участники полгода готовились к этим состязаниям, чтобы выявить одну команду, которая отправится на чемпионат страны.
Компетенция "Пожарная безопасность" проходит сейчас период становления, однако пользуется спросом у студентов разных колледжей. По словам заведующего отделением "Сокол" технического пожарно-спасательного колледжа Вячеслава Захарова, подготовка к соревнованиям началась полгода назад.
"У нас был создан коллектив из преподавателей, мастеров производственного обучения, высоких профессионалов, которые не один год работают в этом направлении и имеют богатый опыт. Провели отборочные мероприятия среди тех, кто изъявил желание. Выделили из них тех, кто сможет участвовать сразу, также подготовили резервную команду. Они участвуют вне конкурса", – рассказал он.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРегиональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Региональный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
В данной компетенции представлен не только профильный колледж, но и много других. Среди участников соревнования будущие юристы, менеджеры, полицейские.
Из 13 команд со всей Москвы были определены 10 лучших, которым и предстоит выявить одну для участия в первенстве России. По словам преподавателя учебно-методического центра Департамента гражданской обороны Александра Коршункова, эта дисциплина отличается от пожарно-прикладного спорта. "Здесь задания больше приближены к работе пожарных. То есть это отработка практических навыков. Мы оцениваем правильность выполнения каждого элемента", – пояснил он.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРегиональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Региональный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Подготовка к дисциплине шла в свободное от учебы время. Это позволяет быть уверенным, что подавляющее большинство ребят в будущем свяжут жизнь с пожарной охраной Москвы, считает Захаров.
"Они живут этим, мотивированы и прилагают усилия, чтобы получить навыки и лучшие возможности для дальнейшего развития. Структура соревнований содержит несколько модулей. Это все то, что может пригодиться в дальнейшем не только для пожарных, но и для смежных профессий", – уверен он.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРегиональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Региональный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Отдельный день у студентов был посвящен пожарному кроссфиту, разделившемуся на два этапа. Первый прошел на улице, второй – в помещении.
Ребята внутри команды определяют, кто отвечает за тот или иной элемент, и приступают к выполнению. В рамках первого этапа они переворачивают несколько раз большую шину по земле, потом бьют по ней кувалдой 20 раз, перетаскивают манекен, разворачивают и скручивают пожарные "рукава", а затем приседают со штангой 20 раз.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРегиональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Региональный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
А вот в помещении моделируется ситуации с пожаром в здании: ребятам предстоит сделать боевое развертывание от мотопомы, прокладку магистральной линии и организовать стволы на учебную башню.
Тут очень важна слаженность, отмечает Коршунков, который оценивает правильность выполнения всех заданий. "В идеале нужно уложиться во временные рамки и не совершить ошибок, так как за каждую из них снимается балл. Мы инструктировали ребят перед соревнованиями и говорили им: действуйте быстро, но аккуратно. Со временем, конечно, у них все будет получаться", – заключает он.
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