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Лавров обсудит с премьером Албании деятельность ОБСЕ
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РИА Новости

Лавров обсудит с премьером Албании деятельность ОБСЕ

16:02 20.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 26 февраля на встрече с премьер-министром Албании Эди Рамой обсудит европейскую повестку, деятельность ОБСЕ, где председательствует Албания, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать шестого февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, которая является сейчас действующим председателем ОБСЕ, Рамой", - заявила она на брифинге в четверг.
По словам Захаровой, "планируется всесторонне обсудить актуальные общеевропейские и региональные проблемы, а также текущую деятельность ОБСЕ и планы работы организации в 2020 году". Кроме того, стороны рассмотрят вопросы двусторонних отношений.
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ОБСЕМария ЗахароваЭди РамаСергей ЛавровАлбанияРоссияВ мире
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