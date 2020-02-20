Лавров обсудит с премьером Албании деятельность ОБСЕ

"Двадцать шестого февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, которая является сейчас действующим председателем ОБСЕ, Рамой", - заявила она на брифинге в четверг.