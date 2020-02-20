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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
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РИА Новости

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

15:55 20.02.2020 (обновлено: 16:57 20.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Документы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, опубликованные нидерландской платформой Bonanza Media, подлинны, сообщил РБК представитель австралийской полиции.
Источник издания подтвердил, что материалы обнародовали без разрешения правоохранительных органов Австралии. При этом в полиции отказались комментировать ситуацию и призвали дождаться судебного разбирательства, которое позволит изучить все документы и доказательства.
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
18 февраля, 09:26
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На этой неделе журналист Макс Ван дер Верфф в своей статье "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?", опубликованной на портале Bonanza Media, представил некоторые документы Совместной следственной группы и заявил, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни одного ЗРК "Бук", который смог бы сбить малайзийский самолет. Позже выяснилось, что два из этих материалов имеют отношение к полиции Австралии.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из комплекса "Бук", который, по их версии, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом замглавы Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что поразившая Boeing ракета была украинской. Следователи проигнорировали эти данные.
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
17 февраля, 15:40
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
В МИД неоднократно называли обвинения голословными, а президент Владимир Путин подчеркивал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. В Минобороны также обращали внимание на то, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.
В июне прошлого года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило о причастности к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по малайзийскому Boeing трех россиян и украинца. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств.
На этой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что России не передали материалы по делу MH17, хотя по нему проходят россияне. Тем самым власти Нидерландов в очередной раз "уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", отметили в ведомстве.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
29 января, 13:01
Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомBoeing 777АвстралияМалайзияНидерландыРоссияУкраина
Популярные комментарии
Вы заметили, как резко ушла в тень тема обвинения России в сбитом Боинге? Доказать это не удалось, мало того, всё больше доказательств того, что в этом виновата киевская хунта с подачи американских хозяев. И сразу неполживые западные СМИ потеряли интерес к этой теме.
20 февраля, 16:19
АКАНДРЕЙ КОННИН
60163225479
Господи, Австралия то тут каким боком? Про чудеса нидерландской разведки мы уже читали. Что думают в Буркина Фасо по этому поводу?
20 февраля, 16:29
Товарищ Сухов
14942111394
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