В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Документы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, опубликованные нидерландской платформой Bonanza Media, подлинны, сообщил Документы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, опубликованные нидерландской платформой Bonanza Media, подлинны, сообщил РБК представитель австралийской полиции.

Источник издания подтвердил, что материалы обнародовали без разрешения правоохранительных органов Австралии. При этом в полиции отказались комментировать ситуацию и призвали дождаться судебного разбирательства, которое позволит изучить все документы и доказательства.

На этой неделе журналист Макс Ван дер Верфф в своей статье "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?", опубликованной на портале Bonanza Media, представил некоторые документы Совместной следственной группы и заявил, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни одного ЗРК "Бук", который смог бы сбить малайзийский самолет. Позже выяснилось, что два из этих материалов имеют отношение к полиции Австралии.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из комплекса "Бук" , который, по их версии, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом замглавы Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что поразившая Boeing ракета была украинской. Следователи проигнорировали эти данные.

В МИД неоднократно называли обвинения голословными, а президент Владимир Путин подчеркивал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. В Минобороны также обращали внимание на то, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.

В июне прошлого года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило о причастности к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по малайзийскому Boeing трех россиян и украинца. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств.