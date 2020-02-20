Шнуров прокомментировал вступление в "Партию роста"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что не консультировался с администрацией президента РФ перед тем, как вступить в "Партию роста".
Ранее пресс-служба партии сообщила, что Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста".
"Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли. (Чтобы) вступить в "Партию роста", мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно", - сказал Шнуров журналистам на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения партии, отвечая на вопрос, консультировался ли он с кем-то из администрации президента РФ о вступлении в партию.