Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T15:52+0300
https://ria.ru/20200220/1565015839.html
Все вернувшиеся из Китая украинцы здоровы, сообщил Аваков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565015483_0:126:2048:1278_1036x0_80_0_0_3b9f23484f13d9e93a31fcd0ca2f5290.jpg
РИА Новости

Все вернувшиеся из Китая украинцы здоровы, сообщил Аваков

15:52 20.02.2020
606
© Фото : Нацполиция УкраиныСамолет с гражданами Украины и других стран, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Самолет с гражданами Украины и других стран, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
© Фото : Нацполиция Украины
Самолет с гражданами Украины и других стран, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Около 7 тысяч человек приехали из Китая на Украину во время вспышки нового коронавируса, все они здоровы, заявил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуация украинцев из Китая идет по плану, все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к размещению на карантин. Погранслужба Украины сообщила, что 94 человек прошли пограничный контроль. При этом в Полтавской области, где планируют разместить эвакуированных, проходят стычки протестующих с полицией. Аваков прибыл в Полтавскую область.
"В Украину приехали сами, своими путями, без этой ситуации, 7 тысяч человек. Ни одного случая (нового коронавируса – ред.) нет", - заявил Аваков в ходе общения с местными жителями, которое транслировал телеканал "Наш".
По его словам, из этих 7 тысяч всего три человека прошли дополнительную проверку - один в Киеве, двое в Николаеве.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:49
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
280321
Обсудить 4
Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаЗоряна СкалецкаяАрсен АваковПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
Рекомендуем
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
В Киеве рассказали о подготовке к карантину эвакуированных из Китая
Автобусы с гражданами Украины и других стран, которые были эвакуированы из Китая, в аэропорту Харькова. 20 февраля 2020
Эвакуированные из Китая на Украину граждане выехали из Харькова
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
На Украине задержали ряд противников приезда эвакуированных из Китая
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Премьер Белоруссии надеется на дружбу с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
СМИ сообщили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом в Индии
В зале заседаний парламента Ирана
Процедура выборов в парламент Ирана
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess достигло 634
Автобус выезжает из терминала в порту Йокогама, в котором находится круизный лайнер Diamond Princess
Россиян с коронавирусом госпитализируют с японского лайнера
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Раде сообщили о двух вылечившихся украинцах с Diamond Princess
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Борщевик
Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде женщина угрожала выбросить из окна маленького внука
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния