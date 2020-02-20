Все вернувшиеся из Китая украинцы здоровы, сообщил Аваков

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Около 7 тысяч человек приехали из Китая на Украину во время вспышки нового коронавируса, все они здоровы, заявил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуация украинцев из Китая идет по плану, все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к размещению на карантин. Погранслужба Украины сообщила, что 94 человек прошли пограничный контроль. При этом в Полтавской области, где планируют разместить эвакуированных, проходят стычки протестующих с полицией. Аваков прибыл в Полтавскую область.
"В Украину приехали сами, своими путями, без этой ситуации, 7 тысяч человек. Ни одного случая (нового коронавируса – ред.) нет", - заявил Аваков в ходе общения с местными жителями, которое транслировал телеканал "Наш".
По его словам, из этих 7 тысяч всего три человека прошли дополнительную проверку - один в Киеве, двое в Николаеве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.