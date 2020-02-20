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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T17:16+0300
https://ria.ru/20200220/1565015804.html
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565021362_0:192:2956:1855_1036x0_80_0_0_1ec8493e91434b7c531b3c410e70346e.jpg
РИА Новости

СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

15:54 20.02.2020 (обновлено: 17:16 20.02.2020)
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© AFP 2020 / Muhammad Haj KadourБоевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
© AFP 2020 / Muhammad Haj Kadour
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
КАИР, 20 фев — РИА Новости. Сирийская армия отражает массированную атаку протурецких подразделений в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб, сообщает радиостанция Sham FM.
"Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков", — передает корреспондент.
По его данным, боевики безуспешно попытались продвинуться, армии САР удалось уничтожить несколько единиц военной техники и частично ликвидировать солдат противника. Подчеркивается, что сирийцы не сдали никакие населенные пункты.
В понедельник президент арабской республики Башар Асад заявил, что сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара готова к военной операции в этом регионе.
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Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
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В конце января 2020-го сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным, а Москву — в несоблюдении договоренностей. В России и Сирии не раз отвечали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
Противостояние продолжается, мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
Похоже турки возвращают Идлиб в родную гавань. Ведь это исконно турецкая земля
20 февраля, 16:02
uo ou
1934104103
Сирийцы их покрошат!!!! Нам надо помочь.
20 февраля, 15:55
Сергей Новиков
903721009
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