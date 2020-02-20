СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

КАИР, 20 фев — РИА Новости. Сирийская армия отражает массированную атаку протурецких подразделений в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Sham FM . Сирийская армия отражает массированную атаку протурецких подразделений в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб , сообщает радиостанция

"Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков", — передает корреспондент.

По его данным, боевики безуспешно попытались продвинуться, армии САР удалось уничтожить несколько единиц военной техники и частично ликвидировать солдат противника. Подчеркивается, что сирийцы не сдали никакие населенные пункты.

В понедельник президент арабской республики Башар Асад заявил, что сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара готова к военной операции в этом регионе.

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Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

В конце января 2020-го сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным, а Москву — в несоблюдении договоренностей. В России и Сирии не раз отвечали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

Противостояние продолжается, мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.