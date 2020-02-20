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Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика
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РИА Новости

Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика

15:49 20.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
В зависимости от роли и степени участия супруги обвинялись по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "истязание", "убийство", "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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"Суд назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, Евгению Блохину - в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении. При назначении наказания Блохину суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, признание его присяжными заслуживающим снисхождения, тяжесть совершенных им преступлений, в число которых убийство малолетнего не входит.
С Блохиной в пользу брата погибшего ребенка в счет компенсации морального вреда взыскано 100 тысяч рублей. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт, где указали, что Блохин заслуживает снисхождения, а Блохина - нет.
Как сообщало следствие, в 2017 году мальчик был передан под опеку, где в течение почти полутора лет систематически подвергался жестокому насилию и истязаниям со стороны приемных родителей. В августе 2018 года Блохина, будучи пьяной, несколько раз ударила ребенка по голове деревянным черенком швабры за то, что он пытался взять еду из холодильника. Когда мальчик упал, она нанесла ему не менее 135 ударов по голове и телу металлической садовой лопаткой, руками и ногами, в результате травм ребенок впал в состояние комы, отмечали в СК.
При этом Блохины не обратились за медпомощью, а стали уничтожать следы преступления. Мальчик был госпитализирован только спустя полтора часа бригадой скорой помощи, которую вызвал приглашенный супругами медработник. В апреле 2019 года ребенок, не приходя в сознание, скончался в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что за время нахождения в приемной семье ребенок получил 15 переломов ребер, переломы ключицы, костей таза и позвоночника, а также множественные ушибы и ссадины.
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