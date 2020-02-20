Ученые выяснили, когда в Сахаре еще можно было ловить рыбу

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Во время раскопок в пещере Такаркори на юго-западе Ливии археологи обнаружили большое количество костей рыбы, составлявшей основу рациона людей, живших здесь в начале голоцена. Сохранность отложений позволила ученым отследить, как менялась структура питания местных жителей по мере изменения климата в Сахаре. Результаты Во время раскопок в пещере Такаркори на юго-западе Ливии археологи обнаружили большое количество костей рыбы, составлявшей основу рациона людей, живших здесь в начале голоцена. Сохранность отложений позволила ученым отследить, как менялась структура питания местных жителей по мере изменения климата в Сахаре. Результаты опубликованы в журнале PLOS ONE.

Сегодня горы Тадрарт-Акакус, расположенные в самом сердце Сахары, — это раскаленные и безжизненные скалы, наполовину засыпанные песком. Но, судя по многочисленным наскальным рисункам, костям домашних животных, частям культурных растений и следам жизнедеятельности человека, здесь когда-то был весьма благоприятный для жизни климат.

Археологические находки показывают, что в течение большей части раннего и среднего голоцена — от 10 200 до 4650 лет до нашей эры — этот регион был влажным и богатым, как водой, так и жизнью, о чем свидетельствуют следы многочисленных поселений людей. Ученые из Бельгии и Италии исследовали одно из таких поселений — пещеру Такаркори.

Проведя раскопки, археологи обнаружили элементы каменного жилища, а также многочисленные остатки продуктов, которыми питались проживавшие здесь древние люди. По большей части это кости рыб и млекопитающих. Следы порезов на костях и обугленность говорят о том, что животные были добыты человеком во время охоты и использовались в пищу. Два вида рыб были идентифицированы — сом и тилапия.

Из общего количества пищевых остатков (17 551 объект) кости рыб составляют 80 процентов, а кости млекопитающих — 19 процентов. Небольшое количество — суммарно 1,3 процента — приходится на кости птиц, рептилий, земноводных и раковины моллюсков.

Основываясь на приблизительном возрасте окаменелостей, исследователи пришли к выводу, что со временем количество рыбы в рационе местных людей уменьшалось. Если в период 10,2-8 тысяч лет до нашей эры рыба составляла 90 процентов от общего объема пищи, то в 5900-4650 годах до нашей эры — уже не больше 40 процентов. При этом доля тилапии сокращалась быстрее, чем сома.

Все это говорит о том, что к шестому тысячелетию до нашей эры климат сильно изменился, многие озера пересохли, а в обмелевших водоемах уже оставались только сомы, лучше приспособленные к выживанию в неглубоких и очень теплых водах, так как они обладают дополнительными органами дыхания.

Увеличение костей млекопитающих подтверждает эти выводы — древние люди вынуждены были от рыбной ловли перейти к охоте, а затем и к животноводству.

"Наше исследование раскрывает связь древней гидрографической сети Сахары с Нилом, предоставляя важную информацию о драматических климатических изменениях, которые привели к формированию самой большой жаркой пустыни в мире, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования Вима Ван Неера (Wim Van Neer) из Лёвенского университета в Бельгии. — Пещера Такаркори вновь оказалась настоящим сокровищем для африканской археологии, фундаментальным местом для восстановления сложной динамики взаимодействия между древними человеческими группами и их средой обитания в условиях изменяющегося климата".