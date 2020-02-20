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В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
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РИА Новости

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

15:48 20.02.2020 (обновлено: 16:47 20.02.2020)
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Вертолет Робинсон (Robinson R44). Архив
Вертолет Робинсон (Robinson R44). Архив
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В деревне Веськово при взлете задел провода и упал на землю частный вертолет "Робинсон", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились два человека, один из них госпитализирован, обстоятельства инцидента выясняются.
Согласно официальному сообщению ГУ МЧС по региону, вертолет задел провода при посадке, а на его борту находился только пилот, он госпитализирован. "Вертолет при посадке задел ЛЭП… повреждены лопасти воздушного судна. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Сообщение о крушении судна поступило в экстренные службы в 15.00 мск. В ликвидации последствий аварии участвуют 10 спасателей и три единицы техники, информирует ведомство.
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