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Госдума поддержала проект о праве ФСО на использование боевой техники
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о праве ФСО на использование боевой техники

15:44 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов Сотрудники Федеральной службы охраны
 Сотрудники Федеральной службы охраны
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.
Изменения вносятся в федеральный закон "О государственной охране".
"Уточняется порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия. Законопроектом устанавливается, что применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в документе добавляется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном данным законом.
Уточняется, что финансирование расходов для реализации законопроекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, предусмотренного органам госохраны, что "соответствует действующему порядку финансирования и не потребует дополнительного выделения средств федерального бюджета".
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Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)Госдума РФРоссияБезопасностьОбщество
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