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Религия и мировоззрение
2020-02-20T15:39+0300
https://ria.ru/20200220/1565015230.html
Мусульмане призвали Минюст создать реестр религиоведов для экспертиз
https://cdn22.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:264:2703:1784_1036x0_80_0_0_d2a0168e40f6e482b90ddc6e75c741fc.jpg
РИА Новости

Мусульмане призвали Минюст создать реестр религиоведов для экспертиз

15:39 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В мусульманском сообществе России предложили министерству юстиции РФ утвердить единый реестр экспертов-религиоведов, которые бы проводили для судов оценку исламской литературы на предмет наличия в ней экстремизма.
"Утвердить реестр экспертов-религиоведов, рекомендуемых для привлечения к проведению религиоведческой экспертизы, прошедших подготовку на профильной кафедре государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", - говорится в рекомендациях экспертного доклада "Вопросы соблюдения прав мусульман в России", который был представлен в четверг в МИА "Россия сегодня".
Доклад подготовлен под эгидой Духовного собрания мусульман (ДСМ) России при поддержке "Российской ассоциации защиты религиозной свободы".
Как разъяснил журналистам председатель ДСМ, муфтий Альбир Крганов, целесообразно создать "единый федеральный список экспертов-профессионалов" в религиозной сфере, который был бы "завизирован" Минюстом. "Речь не идет о том, что другим экспертам запретят (участвовать в экспертизах текстов – ред.). Просто должен быть список специалистов, мы должны знать этих людей по стране, в целом людей понимающих, которые могут дать развернутую, объективную информацию по этой проблематике", - сказал Крганов.
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По его мнению, это бы позволило исключить непрофессионализм и предотвратить разжигание межнациональной и межрелигиозной розни со стороны привлекаемых судами экспертов.
Также в экспертном докладе содержится отдельное предложение Верховному суду РФ "направить в суды рекомендации о необходимости привлечения авторитетных представителей централизованных и образовательных мусульманских организаций, экспертов по исламскому праву для оценки исламской литературы на предмет наличия признаков экстремизма".
Ранее руководитель Духовного управления мусульман Ставропольского края муфтий Мухаммад Рахимов назвал "болезнью российской правовой системы" тот факт, что "мнение об исламских священных текстах выдают несведущие люди, у которых нет соответствующей квалификации, а право налагать всероссийский запрет на книги отдано районным судам". По его словам, зачастую "спрашивают у каких-то людей, у которых нет образования, ни филологического, ни духовного", и со слов этих экспертов запрещается литература.
В частности, 17 сентября 2013 года Октябрьский районный суд Новороссийска принял решение о запрете "Смыслового перевода Корана на русский язык" азербайджанского ученого Эльмира Кулиева, изданного в 2002 году в Саудовской Аравии. На решение суда были поданы четыре жалобы — адвоката Мурада Мусаева (представителя Кулиева), адвоката из Саратова Равиля Тугушева, муфтия Адыгеи и Краснодарского края Аскарбия Карданова и группы мусульман Саратовской области. Спустя три месяца решение райсуда было отменено Краснодарским краевым судом.
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Авторы доклада также напоминают, что 12 августа 2015 года Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистским изданием книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", которая состоит из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду. Копия решения суда была распространена 8 сентября в интернете и вызвала широкое недовольство мусульман в России. Глава Чечни Рамзан Кадыров подал жалобу на судебное решение, по результатам рассмотрения которой 5 ноября Сахалинский облсуд отменил решение суда первой инстанции.
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Религия и мировоззрениеАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрение
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