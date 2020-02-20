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СМИ сообщили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом в Индии
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РИА Новости

СМИ сообщили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом в Индии

15:38 20.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
© REUTERS / China Daily
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Все трое заболевших коронавирусом в Индии выздоровели, сообщает издание India Times.
"Состояние здоровья третьего пациента в больнице медицинского колледжа Триссура удовлетворительное. Второй последовательный результат анализа образца крови студента, отправленного в Национальный институт вирусологии в Пуне, дал отрицательный результат", - сообщила министр здравоохранения штата Керала.
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Ранее из госпиталя были выписаны еще два студента, у которых после возвращения из китайского Уханя был найден коронавирус.
Департамент здравоохранения штата Керала сообщил, что в общей сложности под наблюдением находятся 2242 человека, восемь из них - в изоляторах различных больниц, остальные - под домашним карантином.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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