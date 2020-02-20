СМИ сообщили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Все трое заболевших коронавирусом в Все трое заболевших коронавирусом в Индии выздоровели, сообщает издание India Times

"Состояние здоровья третьего пациента в больнице медицинского колледжа Триссура удовлетворительное. Второй последовательный результат анализа образца крови студента, отправленного в Национальный институт вирусологии в Пуне, дал отрицательный результат", - сообщила министр здравоохранения штата Керала.

Ранее из госпиталя были выписаны еще два студента, у которых после возвращения из китайского Уханя был найден коронавирус.

Департамент здравоохранения штата Керала сообщил, что в общей сложности под наблюдением находятся 2242 человека, восемь из них - в изоляторах различных больниц, остальные - под домашним карантином.