В Калининграде женщина угрожала выбросить из окна маленького внука

КАЛИНИНГРАД, 20 фев - РИА Новости. Жительница Жительница Калининграда угрожала выбросить из окна шестого этажа годовалого внука, полиция проводит проверку инцидента, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

"Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Московскому району Калининграда проводится проверка в отношении 47-летней жительницы квартиры на улице Олег Кошевого. По предварительным данным, 19 февраля около 21.00 женщина угрожала выбросить малолетнего внука из окна из-за конфликта со своей 23-летней дочерью", - сказала Поставничая.

Она отметила, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые поместили мальчика возрастом 1 год и 8 месяцев на время проведения разбирательств под наблюдение медиков. Женщину доставили в отдел полиции, с ней работают инспекторы ПДН. В больницу также отправили и шестилетнего сына задержанной. Собранный материал будет передан в следственные органы.

"В настоящее время оба несовершеннолетних находятся под наблюдением медиков, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции совместно с органами опеки и попечительства изучают условия проживания детей, будет проводиться в том числе и профилактическая работа для обеспечения их безопасности", - добавила Поставничая.