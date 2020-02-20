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В Калининграде женщина угрожала выбросить из окна маленького внука
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РИА Новости

В Калининграде женщина угрожала выбросить из окна маленького внука

15:38 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 20 фев - РИА Новости. Жительница Калининграда угрожала выбросить из окна шестого этажа годовалого внука, полиция проводит проверку инцидента, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
"Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Московскому району Калининграда проводится проверка в отношении 47-летней жительницы квартиры на улице Олег Кошевого. По предварительным данным, 19 февраля около 21.00 женщина угрожала выбросить малолетнего внука из окна из-за конфликта со своей 23-летней дочерью", - сказала Поставничая.
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Она отметила, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые поместили мальчика возрастом 1 год и 8 месяцев на время проведения разбирательств под наблюдение медиков. Женщину доставили в отдел полиции, с ней работают инспекторы ПДН. В больницу также отправили и шестилетнего сына задержанной. Собранный материал будет передан в следственные органы.
"В настоящее время оба несовершеннолетних находятся под наблюдением медиков, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции совместно с органами опеки и попечительства изучают условия проживания детей, будет проводиться в том числе и профилактическая работа для обеспечения их безопасности", - добавила Поставничая.
По ее словам, ранее в поле зрения правоохранительных органов эта семья не попадала, в прошлом году они приехали в Калининград из другого региона России.
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РоссияКалининградПроисшествия
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