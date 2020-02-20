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Ситуация с коронавирусом в Иране некритична, заявил медик
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РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в Иране некритична, заявил медик

15:37 20.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 фев – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для беспокойства нет, сообщил РИА Новости руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир.
"Ситуация некритична, статистика небольшая, необходимости вводить карантин (в городе Кум – ред.) нет. Предусмотрены все необходимые меры, в том числе закупка необходимых средств. Одна из больниц полностью оборудована", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли вероятность распространения вируса в других городах Ирана.
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По его словам, в данный момент населению не нужны респираторные маски. "Поводов для беспокойства нет", - добавил он.
Общее число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране - пять, из которых два - с летальным исходом. В среду, 19 февраля, власти Ирана сообщили о двух случаях заражения в городе Кум со смертельным исходом. В четверг минздрав сообщил о трех новых случаях заражения – два в Куме, один в Араке.
Таким образом, вирус вышел за пределы города Кум, который является местом паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа, поскольку там расположен мавзолей Фатимы Масуме – дочери одного из почитаемых в Иране имамов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайИранВ мире
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