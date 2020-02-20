Ситуация с коронавирусом в Иране некритична, заявил медик

ТЕГЕРАН, 20 фев – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для беспокойства нет, сообщил РИА Новости руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир.

"Ситуация некритична, статистика небольшая, необходимости вводить карантин (в городе Кум – ред.) нет. Предусмотрены все необходимые меры, в том числе закупка необходимых средств. Одна из больниц полностью оборудована", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли вероятность распространения вируса в других городах Ирана.

По его словам, в данный момент населению не нужны респираторные маски. "Поводов для беспокойства нет", - добавил он.

Общее число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране - пять, из которых два - с летальным исходом. В среду, 19 февраля, власти Ирана сообщили о двух случаях заражения в городе Кум со смертельным исходом. В четверг минздрав сообщил о трех новых случаях заражения – два в Куме, один в Араке.

Таким образом, вирус вышел за пределы города Кум, который является местом паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа, поскольку там расположен мавзолей Фатимы Масуме – дочери одного из почитаемых в Иране имамов.