Пресс-конференция о начале ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ

Участники:
- временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;
- директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА.
Какие предметы выбрали для сдачи ЕГЭ выпускники 2020 года? Какие изменения произошли в содержании экзаменационных материалов? Как прошли итоговое сочинение в 11-х классах и итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах? Какие новшества будут в этом году при проведении всероссийских проверочных работ?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;
- директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА.
Какие предметы выбрали для сдачи ЕГЭ выпускники 2020 года? Какие изменения произошли в содержании экзаменационных материалов? Как прошли итоговое сочинение в 11-х классах и итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах? Какие новшества будут в этом году при проведении всероссийских проверочных работ?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/