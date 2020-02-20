Пресс-конференция о начале ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ

14

26 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Старт кампаний ЕГЭ и ОГЭ 2020 года и всероссийских проверочных работ".