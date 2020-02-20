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Премьер Белоруссии надеется на дружбу с Москвой
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РИА Новости

Премьер Белоруссии надеется на дружбу с Москвой

15:30 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает, что взаимодействие республики с Россией будет и далее развиваться в духе дружбы и взаимопонимания, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.
По ее данным, Румас направил благодарственное письмо российскому коллеге Михаилу Мишустину, в котором выразил слова благодарности РФ за помощь в эвакуации 5 февраля спецрейсом Минобороны десяти белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса нового типа.
"Премьер-министр высказал признательность своему российскому коллеге за размещение граждан Республики Беларусь в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" Тюменской области и создание благоприятных условий их пребывания. Сергей Румас отметил, что и в дальнейшем плодотворное взаимодействие наших стран будет развиваться в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания", - говорится в сообщении на сайте кабмина республики.
Также Румас пожелал Мишустину крепкого здоровья, добра и благополучия.
Ранее в Белоруссию вернулись пятеро граждан республики, которые были эвакуированы из Китая в Казахстан, а также 10 белорусов, которые были эвакуированы в Россию. Все они в течение двух недель находились на карантине, коронавирусной инфекции у них не выявлено.
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Распространение нового коронавирусаСергей РумасМихаил МишустинБелоруссияРоссияВ мире
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