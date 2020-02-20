Премьер Белоруссии надеется на дружбу с Москвой

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи

МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает, что взаимодействие республики с Россией будет и далее развиваться в духе дружбы и взаимопонимания, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.

По ее данным, Румас направил благодарственное письмо российскому коллеге Михаилу Мишустину , в котором выразил слова благодарности РФ за помощь в эвакуации 5 февраля спецрейсом Минобороны десяти белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса нового типа.

"Премьер-министр высказал признательность своему российскому коллеге за размещение граждан Республики Беларусь в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" Тюменской области и создание благоприятных условий их пребывания. Сергей Румас отметил, что и в дальнейшем плодотворное взаимодействие наших стран будет развиваться в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания", - говорится в сообщении на сайте кабмина республики.

Также Румас пожелал Мишустину крепкого здоровья, добра и благополучия.

Ранее в Белоруссию вернулись пятеро граждан республики, которые были эвакуированы из Китая в Казахстан, а также 10 белорусов, которые были эвакуированы в Россию. Все они в течение двух недель находились на карантине, коронавирусной инфекции у них не выявлено.