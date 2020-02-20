В Родительском комитете оценили расширение программы маткапитала

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала замечательной идеей принятый Госдумой закон о расширении программы материнского капитала.
По ее словам, закон уравнивает в интересах всех последующих детей.
"Конечно же, нужно поддерживать и при рождении первого ребенка, и при рождении второго, и при рождении третьего, а также при рождении последующих детей. Потому что независимо от такого, каким ребенок рождается по счету в семье, он нуждается в средствах", - цитирует Волынец RT.
В четверг Госдума одобрила поправки об использовании материнского капитала. Документ подготовлен в соответствии с поручениями Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.
В частности, предусматривается продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также его ежегодная индексация. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января нынешнего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.
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