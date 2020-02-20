Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T15:54+0300
https://ria.ru/20200220/1565014620.html
На Украине задержали ряд противников приезда эвакуированных из Китая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565005761_46:0:929:497_1036x0_80_0_0_f73530e56a91367ac46f9109c5204e4d.jpg
РИА Новости

На Украине задержали ряд противников приезда эвакуированных из Китая

15:28 20.02.2020 (обновлено: 15:54 20.02.2020)
3485
© Фото : Нацполиция УкраиныЖители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
© Фото : Нацполиция Украины
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Украинская полиция задержала несколько человек, протестовавших против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
"Сейчас устанавливаются их личности, им выпишут административные протоколы и, я так полагаю, они будут дома. Я не вижу больших критических ситуаций", — заявил глава МВД в ходе общения с жителями региона, которое транслировал телеканал "Наш".
Власти Украины из-за вспышки коронавируса вывезли из Китая 73 человека, среди которых есть иностранцы. На борт допустили людей без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.
Как сообщили в пресс-службе МВД, вывезенных из КНР разместят в санатории Нацгвардии в Полтавской области, а все попытки помешать этому будут пресекаться.
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Вчера, 13:44
Минздрав Украины опроверг слухи о пяти случаях коронавируса в стране
Жители поселка Новые Санжары утром в четверг перекрыли дорогу, чтобы помешать приезду эвакуированных, возникла потасовка с полицией.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли 2118 человек, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:49
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
1141213243
Обсудить 8
Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыАрсен АваковВОЗПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это говорит многое о менталитете граждан. В европу они собрались 🤣😂😉 Сказочные ......
20 февраля, 16:09
Пророк Отечества
926101126
Рекомендуем
Столкновения протестующих с полицией у санатория на Украине: кадры с места событий
Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Премьер Белоруссии надеется на дружбу с Москвой
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Крым
В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
Штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
В "Домодедово" задержали прибывшего из Иордании авиадебошира
Кадры жесткой посадки Ан-2 после взлета в Магадане: съемка пассажира
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Иван Охлобыстин
Охлобыстин поддержал протоиерея Димитрия Смирнова
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния