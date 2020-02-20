На Украине задержали ряд противников приезда эвакуированных из Китая

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Украинская полиция задержала несколько человек, протестовавших против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
"Сейчас устанавливаются их личности, им выпишут административные протоколы и, я так полагаю, они будут дома. Я не вижу больших критических ситуаций", — заявил глава МВД в ходе общения с жителями региона, которое транслировал телеканал "Наш".
Власти Украины из-за вспышки коронавируса вывезли из Китая 73 человека, среди которых есть иностранцы. На борт допустили людей без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.
Как сообщили в пресс-службе МВД, вывезенных из КНР разместят в санатории Нацгвардии в Полтавской области, а все попытки помешать этому будут пресекаться.
Жители поселка Новые Санжары утром в четверг перекрыли дорогу, чтобы помешать приезду эвакуированных, возникла потасовка с полицией.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли 2118 человек, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.