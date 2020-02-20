На Украине задержали ряд противников приезда эвакуированных из Китая

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Украинская полиция задержала несколько человек, протестовавших против размещения в Украинская полиция задержала несколько человек, протестовавших против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая , сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков

"Сейчас устанавливаются их личности, им выпишут административные протоколы и, я так полагаю, они будут дома. Я не вижу больших критических ситуаций", — заявил глава МВД в ходе общения с жителями региона, которое транслировал телеканал "Наш".

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Власти Украины из-за вспышки коронавируса вывезли из Китая 73 человека, среди которых есть иностранцы. На борт допустили людей без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вывезенных из КНР разместят в санатории Нацгвардии в Полтавской области, а все попытки помешать этому будут пресекаться.

Жители поселка Новые Санжары утром в четверг перекрыли дорогу, чтобы помешать приезду эвакуированных, возникла потасовка с полицией.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.