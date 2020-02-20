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СМИ назвали причины авиакатастрофы в Стамбуле
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РИА Новости

СМИ назвали причины авиакатастрофы в Стамбуле

15:25 20.02.2020
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© REUTERS / Murad SezerСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Изучение данных черных ящиков аварийно севшего в Стамбуле 5 февраля самолета авиакомпании Pegasus показало, что причиной катастрофы стало сочетание человеческого фактора и неблагоприятных погодных условий, сообщает газета Cumhuriyet.
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.
Расшифровка "черных ящиков" специалистами Немецкого федерального бюро расследований авиационных происшествий (BFU) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и авиапроизводителя Boeing показала, что к крушению самолета привела цепь обстоятельств, в которой вина пилотов незначительна, пишет газета со ссылкой на данные расшифровки.
Диспетчер на турецком языке передал информацию о том, что предыдущие самолеты предпочли уйти на другие аэродромы, а второй пилот – голландец – не понял сделанного предупреждения. В момент посадки в самолет ударила молния, и оба пилота внимательно следили за приборами, чтобы исключить искажение показаний датчиков. За несколько секунд до посадки взлетел другой самолет, и пилоты решили, что в целом ситуация на взлетном поле нормальная.
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
6 февраля, 11:17
Жесткая посадка самолета в Стамбуле попала на видео
Скорость ветра при посадке составляла 26,4 километра в час – в пределах допустимой величины, согласно правилам авиакомпании о необходимости ухода на другой аэродром.
Самолет благополучно приземлился, несмотря на сильный ветер, но в конце взлетной полосы шасси попало на скользкие полосы, оставленные протекторами шин предыдущих самолетов, и борт Pegasus перестал реагировать на тормоз.
В конце взлетной полосы вместо ровной земляной поверхности, позволяющей затормозить самолетам, выкатившимся за пределы асфальтированного покрытия, был наклон. Самолет покатился вниз и развалился, ударившись о бетонное укрепление. Комитет по расследованию авиационных происшествий и катастроф при Главном управлении гражданской авиации Турции на основании данных "черных ящиков" продолжил собственное расследование причин крушения.
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
5 февраля, 20:37
Россиян среди пассажиров аварийного самолета в Стамбуле не было
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Жесткая посадка самолета в СтамбулеPegasus AirlinesТурцияСтамбулВ мире
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