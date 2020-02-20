СМИ назвали причины авиакатастрофы в Стамбуле

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Изучение данных черных ящиков аварийно севшего в Изучение данных черных ящиков аварийно севшего в Стамбуле 5 февраля самолета авиакомпании Pegasus показало, что причиной катастрофы стало сочетание человеческого фактора и неблагоприятных погодных условий, сообщает газета Cumhuriyet

Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.

Расшифровка "черных ящиков" специалистами Немецкого федерального бюро расследований авиационных происшествий (BFU) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и авиапроизводителя Boeing показала, что к крушению самолета привела цепь обстоятельств, в которой вина пилотов незначительна, пишет газета со ссылкой на данные расшифровки.

Диспетчер на турецком языке передал информацию о том, что предыдущие самолеты предпочли уйти на другие аэродромы, а второй пилот – голландец – не понял сделанного предупреждения. В момент посадки в самолет ударила молния, и оба пилота внимательно следили за приборами, чтобы исключить искажение показаний датчиков. За несколько секунд до посадки взлетел другой самолет, и пилоты решили, что в целом ситуация на взлетном поле нормальная.

Скорость ветра при посадке составляла 26,4 километра в час – в пределах допустимой величины, согласно правилам авиакомпании о необходимости ухода на другой аэродром.

Самолет благополучно приземлился, несмотря на сильный ветер, но в конце взлетной полосы шасси попало на скользкие полосы, оставленные протекторами шин предыдущих самолетов, и борт Pegasus перестал реагировать на тормоз.