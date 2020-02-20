Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду

"Модельеры верхней одежды говорят, что при дневной температуре 10-15 градусов можно снимать плащи. Такая температура тоже признак весны, но такая температура наступает не ранее середины апреля, во второй половине апреля. В обычном, нормальном, житейском варианте вот тогда весна", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".