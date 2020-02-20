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Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду

15:24 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Роман Вильфанд . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Погода позволит снять верхнюю одежду не раньше середины апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Модельеры верхней одежды говорят, что при дневной температуре 10-15 градусов можно снимать плащи. Такая температура тоже признак весны, но такая температура наступает не ранее середины апреля, во второй половине апреля. В обычном, нормальном, житейском варианте вот тогда весна", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что март будет теплее обычного, а весна будет более ранняя.
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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