Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T15:25+0300
https://ria.ru/20200220/1565014363.html
После перехода на электронную трудовую бумажную нельзя будет вернуть
https://cdn22.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b24dea8eed53454d92a81f5502f9ac01.jpg
РИА Новости

После перехода на электронную трудовую бумажную нельзя будет вернуть

15:25 20.02.2020
908
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вернуть бумажную трудовую книжку после перехода на электронную будет нельзя, рассказала начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.
С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.
Трудовая книжка
Вчера, 13:00
В ПФР рассказали, почему не надо уничтожать бумажную трудовую книжку
"Обращаю внимание на то, что в обратную сторону, если подал заявление в электронном виде, а пройдя месяца два-три решил перейти обратно, то такой нормы в законе нет. Только в одну сторону", - отметила Белянцева, говоря о возможности выбора между бумажной и электронной трудовой на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы".
5802413
Обсудить 1
Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Трудовая книжка
В ПФР рассказали, почему не надо уничтожать бумажную трудовую книжку
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
Работа отдела кадров
В ПФР рассказали, когда работодатель может спросить бумажную трудовую
Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Всероссийская акция Диктант Победы
Результаты "Диктанта Победы" будут засчитывать при поступлении в вузы
Конституция РФ
Роструд разъяснил вопрос об индексации зарплат
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные об избиении псковской учительницы школьником
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас рассказал, когда решат вопрос о дате голосования по Конституции
Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
Малофеев пригрозил Водонаевой прокуратурой
Смеситель
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
СМИ назвали причины авиакатастрофы в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния