После перехода на электронную трудовую бумажную нельзя будет вернуть

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вернуть бумажную трудовую книжку после перехода на электронную будет нельзя, рассказала начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.
С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.
"Обращаю внимание на то, что в обратную сторону, если подал заявление в электронном виде, а пройдя месяца два-три решил перейти обратно, то такой нормы в законе нет. Только в одну сторону", - отметила Белянцева, говоря о возможности выбора между бумажной и электронной трудовой на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы".