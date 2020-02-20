Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T15:19+0300
https://ria.ru/20200220/1565014207.html
В "Домодедово" задержали прибывшего из Иордании авиадебошира
https://cdn22.img.ria.ru/images/156199/59/1561995943_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_802d83768822fd1be13bbeda4d98a801.jpg
РИА Новости

В "Домодедово" задержали прибывшего из Иордании авиадебошира

15:19 20.02.2020
2512
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Житель Астрахани задержан в аэропорту "Домодедово" по обвинению в пьяном дебоше на борту самолета, прибывшего из Иордании, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По информации ведомства, в дежурную часть "Домодедово" от диспетчера поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к борту самолёта рейсом из Иордании: командир воздушного судна рассказал, что в авиалайнере находится неадекватный пассажир.
Полиция
11 февраля, 17:56
Почти 1,2 тысячи авиадебоширов не пустили на самолет в 2019 году
"Экипаж подтвердил прибывшим сотрудникам транспортной полиции полученную от диспетчера информацию. Нарушитель спокойствия во время полёта употребил спиртное, после чего вскочил с кресла, стал ходить по салону и высказывать нецензурные ругательства в адрес команды и других пассажиров. При попытке бортпроводника посадить нарушителя на своё место тот оказал физическое сопротивление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиадебошира, которым оказался 36-летний житель Астрахани, доставили в дежурную часть линейного управления. Медицинское освидетельствование установило степень алкогольного опьянения более 0,8 промилле.
В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, совершенное на воздушном транспорте".
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
14 января, 18:48
В ГД предложили распространить списки дебоширов на все авиакомпании
29510102
Обсудить 4
Домодедово (аэропорт)АстраханьИорданияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
В Красноярске мужчина пытался задавить корреспондента ВГТРК
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Вертолет Robinson
Разбившийся в Ярославской области вертолет принадлежал частному лицу
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кузбассе на автовокзале убили мужчину
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Премьер Белоруссии надеется на дружбу с Москвой
Крым
В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Во время слушания дела Басманном суде
Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния