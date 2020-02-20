В "Домодедово" задержали прибывшего из Иордании авиадебошира

По информации ведомства, в дежурную часть "Домодедово" от диспетчера поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к борту самолёта рейсом из Иордании: командир воздушного судна рассказал, что в авиалайнере находится неадекватный пассажир.

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"Экипаж подтвердил прибывшим сотрудникам транспортной полиции полученную от диспетчера информацию. Нарушитель спокойствия во время полёта употребил спиртное, после чего вскочил с кресла, стал ходить по салону и высказывать нецензурные ругательства в адрес команды и других пассажиров. При попытке бортпроводника посадить нарушителя на своё место тот оказал физическое сопротивление", - говорится в сообщении.