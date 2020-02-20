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В Испании ликвидировали первую подземную табачную фабрику в Европе
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РИА Новости

В Испании ликвидировали первую подземную табачную фабрику в Европе

15:19 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство сигарет
Производство сигарет
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Производство сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся нелегальным производством табачных изделий на первой в Европе подземной фабрике, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Гражданская гвардия Испании сообщила в четверг о ликвидации преступной организации, занимавшейся "нелегальным производством и сбытом табачных изделий, а также незаконным оборотом наркотиков".
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В ходе операции "Ганнибал", развернутой в провинции Малага на юге страны, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в 13 домах и задержали 20 человек, были изъяты 153 тысячи пачек готовой табачной продукции, более 17 тонн курительного табака, 20 килограмм гашиша и 144 килограмма марихуаны. Отмечается, что предполагаемыми членами организации были граждане Великобритании, Литвы и Украины.
Также в ходе операции была обнаружена первая в Европе подземная нелегальная фабрика, которая находилась на глубине четырех метров и располагала полностью налаженным производством, позволявшим изготавливать 3,5 тысячи сигарет в час, добавили в ведомстве.
В ходе обыска на фабрике полиция обнаружила шесть работников, запертых в помещении и полностью изолированных от внешнего мира, испытывавших сильную нехватку кислорода. Все они являются гражданами Украины, говорится в пресс-релизе.
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