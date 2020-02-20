В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка

"Сегодня в 13.55 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по Старомихайловке с применением БМП-1. В результате обстрела повреждения получили три жилых дома... По предварительным данным, жертв среди мирных граждан нет. Более подробная информация уточняется", - сказал представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.