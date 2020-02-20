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2020-02-20T15:15+0300
https://ria.ru/20200220/1565013938.html
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка

15:15 20.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из БМП поселок Старомихайловка на окраине Донецка, повреждения получили три дома, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 13.55 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по Старомихайловке с применением БМП-1. В результате обстрела повреждения получили три жилых дома... По предварительным данным, жертв среди мирных граждан нет. Более подробная информация уточняется", - сказал представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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