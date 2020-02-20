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Пресс-конференция о раздельном сборе мусора и его переработке
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РИА Новости

Пресс-конференция о раздельном сборе мусора и его переработке

15:14 20.02.2020
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26 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Запуск механизма раздельного сбора мусора и его переработки в России".
Участники:
- член Комитета Государственной Думы РФ по экологии, автор законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" Александр ФОКИН;
- президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Павел ТИТОВ;
- руководитель проектного офиса Федерального проекта "Чистая страна" Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель Экологической палаты России Вадим ПЕТРОВ;
- вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании "Юнилевер" Ирина БАХТИНА.

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" позволит на 50% снизить объем захоронений твердых коммунальных отходов за счет внедрения механизма раздельного сбора мусора и его последующей переработки. Это коренным образом решит проблему мусорных свалок, создаст новую отрасль и тренды в использовании вторичной упаковки. Законопроект уже получил положительный отзыв Минприроды и Минэкономразвития РФ. Его первое чтение планируется в весеннюю сессию в Государственной Думе РФ. Законопроект нацелен на исполнение поручения Президента РФ о необходимости "разработать и утвердить план мероприятий по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов" до 1 июня 2020 года.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
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