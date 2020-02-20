Пресс-конференция о раздельном сборе мусора и его переработке

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26 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Запуск механизма раздельного сбора мусора и его переработки в России".