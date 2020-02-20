В Нижегородской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2115 и автобусом ПАЗ, в котором находилось 28 человек. В результате ДТП пятеро пострадавших были доставлены в больницу, один уже отпущен. Трое пострадавших – из автобуса, двое – из автомобилей. Детей среди них нет", - рассказали в региональном управлении ГИБДД.