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В Нижегородской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Нижегородской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

15:11 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Пять человек получили травмы при ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По данным МЧС по Нижегородской области, ДТП произошло в 13.40 в Балахнинском районе на 28 километре автодороги Р-152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2115 и автобусом ПАЗ, в котором находилось 28 человек. В результате ДТП пятеро пострадавших были доставлены в больницу, один уже отпущен. Трое пострадавших – из автобуса, двое – из автомобилей. Детей среди них нет", - рассказали в региональном управлении ГИБДД.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Балахнинский районНижегородская областьПроисшествия
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