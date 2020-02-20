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Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
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РИА Новости

Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

15:10 20.02.2020 (обновлено: 18:31 20.02.2020)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном. Трансляцию мероприятия вел канал "Россия 24".
Глава государства начал выступление, однако через несколько секунд из микрофонов послышался громкий гул.
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Кто-то из присутствующих в шутку предположил, что техника стала фонить "из-за наводки".
"Испугались?" — пошутил Путин.
После этого устройство заработало в обычном режиме, и президент продолжил выступление.
В своей речи глава государства обозначил приоритеты работы ФСБ на 2020 год. В частности, Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики и усилить борьбу с терроризмом.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Путину очень весело, весельчак, много анекдотов знает, рисовать умеет, очень любит шутить, какой замечательный у нас президент.
20 февраля, 16:26
Александр Кетов
2822228025
Думаю, что этой "шуткой" он маскировал собственный страх
20 февраля, 18:14
Товарищ Сухов
8110031
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