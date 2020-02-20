Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном. Трансляцию мероприятия вел канал "Россия 24".
Глава государства начал выступление, однако через несколько секунд из микрофонов послышался громкий гул.
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Кто-то из присутствующих в шутку предположил, что техника стала фонить "из-за наводки".
"Испугались?" — пошутил Путин.
После этого устройство заработало в обычном режиме, и президент продолжил выступление.
В своей речи глава государства обозначил приоритеты работы ФСБ на 2020 год. В частности, Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики и усилить борьбу с терроризмом.
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