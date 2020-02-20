Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

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Глава государства начал выступление, однако через несколько секунд из микрофонов послышался громкий гул.

Кто-то из присутствующих в шутку предположил, что техника стала фонить "из-за наводки".

"Испугались?" — пошутил Путин.

После этого устройство заработало в обычном режиме, и президент продолжил выступление.