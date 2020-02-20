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Глава бундестага прокомментировал стрельбу в Ханау
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РИА Новости

Глава бундестага прокомментировал стрельбу в Ханау

15:06 20.02.2020
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© REUTERS / Kai PfaffenbachНа месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Атака в немецком городе Ханау связана с "отравленным климатом" в обществе, заявил, комментируя случившееся, президент бундестага Вольфганг Шойбле.
"Открытое общество никогда не может быть полностью защищено от убийственных атак, как в Ханау. Но такие безумные действия не происходят в вакууме, они появляются в отравленном социальном климате, где ксенофобия и самые абсурдные теории заговора разжигаются до тех пор, пока меньшинства не воспринимаются как угроза, а дискриминация превращается в безудержную ненависть", - говорится в заявлении Шойбле, поступившем в РИА Новости.
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"Мы не должны игнорировать проблемы и конфликты, которые сопровождают их, но то, как мы обсуждаем их политически, чтобы найти пути для человеческого сосуществования, безусловно, помогает предотвратить такие явно расистские действия. Если это не работает, мы становимся соучастниками", - добавил Шойбле.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего. Подозреваемый Тобиас Р., предположительно, придерживался праворадикальных взглядов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал случившиеся "террористическим актом насилия".
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