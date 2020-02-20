Глава бундестага прокомментировал стрельбу в Ханау

"Открытое общество никогда не может быть полностью защищено от убийственных атак, как в Ханау. Но такие безумные действия не происходят в вакууме, они появляются в отравленном социальном климате, где ксенофобия и самые абсурдные теории заговора разжигаются до тех пор, пока меньшинства не воспринимаются как угроза, а дискриминация превращается в безудержную ненависть", - говорится в заявлении Шойбле, поступившем в РИА Новости.