Гидрометцентр пообещал раннюю весну в европейской части России

"Возможно выпадение снега в марте, но все равно снег сойдет раньше времени, понятно, что это будет ранняя весна. Обычно ледоход на европейских реках бывает в первой половине апреля, но поскольку эта зима невероятно теплая, то понятно, что лед тонкий, а кое-где его вообще нет. Ледоход будет совершенно ранний. Поэтому половодья сильного в центре России не будет (на Волге и Северо-Западе другая ситуация - ред.). С этой точки зрения, конечно же, весна ранняя", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".