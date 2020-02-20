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Гидрометцентр пообещал раннюю весну в европейской части России
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РИА Новости

Гидрометцентр пообещал раннюю весну в европейской части России

15:05 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жителей центрально-европейской части России ожидает ранняя весна и слабое половодье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.
"Возможно выпадение снега в марте, но все равно снег сойдет раньше времени, понятно, что это будет ранняя весна. Обычно ледоход на европейских реках бывает в первой половине апреля, но поскольку эта зима невероятно теплая, то понятно, что лед тонкий, а кое-где его вообще нет. Ледоход будет совершенно ранний. Поэтому половодья сильного в центре России не будет (на Волге и Северо-Западе другая ситуация - ред.). С этой точки зрения, конечно же, весна ранняя", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентр
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