"Открытие Холдинг" подал в суд заявление о банкротстве

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг" , в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел

Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.

Ранее в четверг стало известно о появлении на сайте Федресурса сообщения о том, что холдинг намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.

В таких случаях, как говорится в законе, заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. В сообщении уточнялось, что признаки банкротства в виде недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов появились у холдинга 19 февраля. Среди его кредиторов на Федресурсе указаны банк "Траст", ООО "РКТ", ВТБ, ООО "Пауэр Ресорсес", АО "Открытые инвестиции", ООО "Пенсионный капиталъ", ООО "Кама картон".

"Траст" ранее также сообщал о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании "Открытие Холдинга" банкротом. При этом в октябре в банке заявили РИА Новости, что банкротить холдинг пока не планируется, а заявление связано с тем, что "Траст" опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над этой процедурой. Последнее сообщение "Траста" о намерении банкротить холдинг появилось 18 февраля.