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"Открытие Холдинг" подал в суд заявление о банкротстве
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РИА Новости

"Открытие Холдинг" подал в суд заявление о банкротстве

15:04 20.02.2020 (обновлено: 15:13 20.02.2020)
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© Фото : группа банка Открытие в FacebookЛоготип АО "Открытие Холдинг"
Логотип АО Открытие Холдинг
© Фото : группа банка Открытие в Facebook
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
Ранее в четверг стало известно о появлении на сайте Федресурса сообщения о том, что холдинг намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
В таких случаях, как говорится в законе, заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. В сообщении уточнялось, что признаки банкротства в виде недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов появились у холдинга 19 февраля. Среди его кредиторов на Федресурсе указаны банк "Траст", ООО "РКТ", ВТБ, ООО "Пауэр Ресорсес", АО "Открытые инвестиции", ООО "Пенсионный капиталъ", ООО "Кама картон".
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"Траст" ранее также сообщал о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании "Открытие Холдинга" банкротом. При этом в октябре в банке заявили РИА Новости, что банкротить холдинг пока не планируется, а заявление связано с тем, что "Траст" опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над этой процедурой. Последнее сообщение "Траста" о намерении банкротить холдинг появилось 18 февраля.
Долг "Открытие Холдинга" перед "Трастом" на октябрь составлял более 450 миллиардов рублей, это около 86% всего совокупного долга холдинга, который сформирован из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", ФК "Открытие" и Рост-банком, и облигаций "Открытие Холдинга" на балансе банка.
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Открытие Холдинг"ФК Открытие"МоскваНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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