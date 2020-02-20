В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о назначении выплат по потере кормильца пенсионерам, пережившим мужа или жену, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
"В целях поддержки семьи и справедливой защиты прав граждан законопроектом предлагается гарантировать пережившему супругу возможность получения страховой пенсии по потере кормильца независимо от факта иждивения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы отмечают, что в 2020 году размер пенсии по потере кормильца составит 5653 рубля 72 копейки, "что будет являться существенной материальной помощью для одинокого пенсионера".
Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, дополнительные расходы из бюджета на выплату пенсий по потере кормильца могут составить более 9 миллиардов рублей.
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