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2020-02-20T15:29+0300
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Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
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РИА Новости

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

15:05 20.02.2020 (обновлено: 15:29 20.02.2020)
19242
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
На кадрах, снятых пассажиром самолета, видно, что уже через 20 секунд после отрыва от ВПП возникли неполадки. Далее слышны крики и грохот в салоне.
Борт, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", совершил жесткую посадку недалеко от полосы в четверг утром. На борту находились 14 человек, всех доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника, их госпитализировали.
Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане
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85201222338
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Жесткая посадка Ан-2 в МагаданеАн-2МагаданПроисшествия
Популярные комментарии
как можно эксплуатировать самолёт которому в обед сто лет? Чё, у золотодобывающей компании нет денег на нормальный самолёт?
20 февраля, 15:52
vv.Bat
1000013
Посадка это когда на колеса сел. а это рухнул
20 февраля, 15:56
МММиха Морозоффф
1210001
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