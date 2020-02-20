Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

На кадрах, снятых пассажиром самолета, видно, что уже через 20 секунд после отрыва от ВПП возникли неполадки. Далее слышны крики и грохот в салоне.

Борт, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", совершил жесткую посадку недалеко от полосы в четверг утром. На борту находились 14 человек, всех доставили в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника, их госпитализировали.