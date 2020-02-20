В Красноярске госпитализировали журналиста, которого сбили на машине

Как в четверг сообщал СК РФ, житель Красноярска на Mercedes наехал на Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью, журналист "с серьезными травмами доставлен в больницу". Ранее минздрав региона сообщал, что необходимости потерпевшего в госпитализации нет.