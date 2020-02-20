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В Красноярске госпитализировали журналиста, которого сбили на машине
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РИА Новости

В Красноярске госпитализировали журналиста, которого сбили на машине

15:03 20.02.2020 (обновлено: 16:20 20.02.2020)
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© МВД по Красноярскому краюМесто наезда на журналиста телеканала "Россия" в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
© МВД по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин, занимающийся криминальными расследованиями, госпитализирован после наезда на него автомобиля в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава края.
Как в четверг сообщал СК РФ, житель Красноярска на Mercedes наехал на Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью, журналист "с серьезными травмами доставлен в больницу". Ранее минздрав региона сообщал, что необходимости потерпевшего в госпитализации нет.
"Пациент госпитализирован с травмами", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что Брыкин находится в состоянии средней тяжести в палате травматологии, но не уточнили характер повреждений.
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Павел БрыкинКрасноярский крайРоссияКрасноярскПроисшествия
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