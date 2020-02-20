Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию роста, сообщили в пресс-службе политической организации.

Кроме того, музыканта выдвинули делегатом от петербургского отделения на съезд 21 марта.

Ранее глава партии Борис Титов вручил певцу партбилет во время встречи с главами региональных отделений. Кандидатуру музыканта предложила лидер парламентской фракции партии Оксана Дмитриева.

"Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде Партии роста. Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей", — цитирует корреспондент РИА Новости слова Шнурова.

В свою очередь, Титов заявил о планах партии участвовать в парламентских выборах в 2021 году и добиться создания своей фракции в Госдуме.

"Но этот путь пока еще достаточно долгий, еще полтора года по крайней мере. Поэтому на этом пути нам еще предстоит пройти большое количество задач, проектов, выборов", — сказал он.

Лидер "Ленинграда" не исключил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.