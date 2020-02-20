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Шнуров вступил в Партию роста
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РИА Новости

Шнуров вступил в Партию роста

15:01 20.02.2020 (обновлено: 18:32 20.02.2020)
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию роста, сообщили в пресс-службе политической организации.
Кроме того, музыканта выдвинули делегатом от петербургского отделения на съезд 21 марта.
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Ранее глава партии Борис Титов вручил певцу партбилет во время встречи с главами региональных отделений. Кандидатуру музыканта предложила лидер парламентской фракции партии Оксана Дмитриева.
"Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде Партии роста. Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей", — цитирует корреспондент РИА Новости слова Шнурова.
В свою очередь, Титов заявил о планах партии участвовать в парламентских выборах в 2021 году и добиться создания своей фракции в Госдуме.
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"Но этот путь пока еще достаточно долгий, еще полтора года по крайней мере. Поэтому на этом пути нам еще предстоит пройти большое количество задач, проектов, выборов", — сказал он.
Лидер "Ленинграда" не исключил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
"В планах пока такое, ну может, и есть, а, может быть, и нет. Надо дожить ", — сказал он.
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Партия ростаШнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Совершил подвиг, вступил в прокремлевскую партию.
20 февраля, 15:48
kainlepos
1480102
Нашли самого достойного выразителя мнения толпы. Т.е. за прошедшие 30 лет насмеялись недостаточно: надо бы усилить.
20 февраля, 16:04
ВМВладимир Мишин
3101211
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