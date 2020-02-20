МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию роста, сообщили в пресс-службе политической организации.
Кроме того, музыканта выдвинули делегатом от петербургского отделения на съезд 21 марта.
7 марта 2019, 17:47Шнуров в стихах ответил волгоградскому депутату на слова о "тунеядцах"
Ранее глава партии Борис Титов вручил певцу партбилет во время встречи с главами региональных отделений. Кандидатуру музыканта предложила лидер парламентской фракции партии Оксана Дмитриева.
"Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде Партии роста. Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей", — цитирует корреспондент РИА Новости слова Шнурова.
В свою очередь, Титов заявил о планах партии участвовать в парламентских выборах в 2021 году и добиться создания своей фракции в Госдуме.
14 марта 2019, 03:35КультураСобчак упрекнула Шнурова в трусости
"Но этот путь пока еще достаточно долгий, еще полтора года по крайней мере. Поэтому на этом пути нам еще предстоит пройти большое количество задач, проектов, выборов", — сказал он.
Лидер "Ленинграда" не исключил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
"В планах пока такое, ну может, и есть, а, может быть, и нет. Надо дожить ", — сказал он.