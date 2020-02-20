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Теплоснабжение
2020-02-20T15:01+0300
https://ria.ru/20200220/1565013062.html
ОГК-2 в 2019 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,3%
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РИА Новости

ОГК-2 в 2019 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,3%

15:01 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ОГК-2 в 2019 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,3% по сравнению с предыдущим годом - до 11,852 миллиарда рублей, сообщает компания.
"Чистая прибыль увеличилась на 6,3%, до 11 миллиардов 852 миллионов рублей. При этом по итогам четвертого квартала 2019 года чистая прибыль снизилась в связи с созданием резерва под обесценение финансовых вложений, связанных с проведением корпоративных мероприятий в отношении ООО "ОГК-Инвестпроект", - говорится в сообщении компании.
Выручка составила 134,247 миллиарда рублей, что на 4,7% меньше, чем за 2018 год. Себестоимость продаж снизилась на 6,8%, до 109,123 миллиарда рублей, что во многом обусловлено оптимизацией производственной деятельности, отмечает компания.
Показатель EBITDA вырос на 4,8% - до 28,944 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 25,124 миллиарда рублей, что на 5,7% больше, чем в 2018 году.
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
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