МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ОГК-2 в 2019 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,3% по сравнению с предыдущим годом - до 11,852 миллиарда рублей, сообщает компания.

"Чистая прибыль увеличилась на 6,3%, до 11 миллиардов 852 миллионов рублей. При этом по итогам четвертого квартала 2019 года чистая прибыль снизилась в связи с созданием резерва под обесценение финансовых вложений, связанных с проведением корпоративных мероприятий в отношении ООО "ОГК-Инвестпроект", - говорится в сообщении компании.

Выручка составила 134,247 миллиарда рублей, что на 4,7% меньше, чем за 2018 год. Себестоимость продаж снизилась на 6,8%, до 109,123 миллиарда рублей, что во многом обусловлено оптимизацией производственной деятельности, отмечает компания.

Показатель EBITDA вырос на 4,8% - до 28,944 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 25,124 миллиарда рублей, что на 5,7% больше, чем в 2018 году.