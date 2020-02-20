Четверг в Москве стал самым теплым днем зимы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Четверг в Четверг в Москве стал самым тёплым днём зимы: температура воздуха поднялась до плюс 7,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист цен на погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"На базовой московской метеостанции к 14.00 столбики термометров дотянулись до отметки плюс 7,7, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 1976 года, когда в этот день (20 февраля) метеорологи зафиксировали плюс 6. Это самый теплый день зимы", - сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что третий день подряд в столице наблюдается небывалое за всю метеоисторию тепло, которое соответствует по климату середине апреля.

"Кроме того, пятница тоже обещает принести в копилку достижений еще один температурный максимум", - добавил синоптик.