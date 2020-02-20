Четверг в Москве стал самым теплым днем зимы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым тёплым днём зимы: температура воздуха поднялась до плюс 7,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист цен на погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На базовой московской метеостанции к 14.00 столбики термометров дотянулись до отметки плюс 7,7, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 1976 года, когда в этот день (20 февраля) метеорологи зафиксировали плюс 6. Это самый теплый день зимы", - сказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что третий день подряд в столице наблюдается небывалое за всю метеоисторию тепло, которое соответствует по климату середине апреля.
"Кроме того, пятница тоже обещает принести в копилку достижений еще один температурный максимум", - добавил синоптик.
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Так, январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в январе в столице расцвели первые подснежники, а на этой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, текущей зимой составляет порядка плюс 10 градусов.
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