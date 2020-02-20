СГК в 2020 году инвестирует 1,6 млрд рублей в теплосети в Красноярске

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания ( Сибирская генерирующая компания ( СГК ) направит 1,6 миллиарда рублей на строительство и перекладку теплосетей в Красноярске в 2020 году, следует из релиза компании.

"1,6 миллиарда рублей будет вложено в строительство, реконструкцию и ремонт теплосетей СГК в 2020 году", - говорится в материалах компании.

Как отмечает СГК, за последние 20 лет в городе такой большой стройки на теплосетях не проводилось - планы на 2020 год превышают обычный ежегодный объем работ на 25%.

Одной из целей модернизации и строительства теплосетей компания называет улучшение экологической ситуации в городе в соответствии с принятой федеральной программой "Чистый воздух". По этому плану до 2024 года в Красноярске необходимо закрыть 35 неэффективных котельных. "Семь из них уже замещены, а потребители переведены на мощности ТЭЦ СГК. Осталось проложить и реконструировать теплосети для замещения еще 28 котельных", - сообщает СГК.

Также будет выполнена ежегодная ремонтная программа по замене ветхих трубопроводов и вспомогательного оборудования. На правобережье продолжат замену труб, будет отремонтирован участок вдоль Дворца культуры 1 мая, где в начале этого года был порыв. Из значимых объектов на левом берегу можно назвать перекладку теплосети по улице Железнодорожников.