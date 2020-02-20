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Теплоснабжение
2020-02-20T14:58+0300
https://ria.ru/20200220/1565012791.html
СГК в 2020 году инвестирует 1,6 млрд рублей в теплосети в Красноярске
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РИА Новости

СГК в 2020 году инвестирует 1,6 млрд рублей в теплосети в Красноярске

14:58 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) направит 1,6 миллиарда рублей на строительство и перекладку теплосетей в Красноярске в 2020 году, следует из релиза компании.
"1,6 миллиарда рублей будет вложено в строительство, реконструкцию и ремонт теплосетей СГК в 2020 году", - говорится в материалах компании.
Как отмечает СГК, за последние 20 лет в городе такой большой стройки на теплосетях не проводилось - планы на 2020 год превышают обычный ежегодный объем работ на 25%.
Одной из целей модернизации и строительства теплосетей компания называет улучшение экологической ситуации в городе в соответствии с принятой федеральной программой "Чистый воздух". По этому плану до 2024 года в Красноярске необходимо закрыть 35 неэффективных котельных. "Семь из них уже замещены, а потребители переведены на мощности ТЭЦ СГК. Осталось проложить и реконструировать теплосети для замещения еще 28 котельных", - сообщает СГК.
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Также будет выполнена ежегодная ремонтная программа по замене ветхих трубопроводов и вспомогательного оборудования. На правобережье продолжат замену труб, будет отремонтирован участок вдоль Дворца культуры 1 мая, где в начале этого года был порыв. Из значимых объектов на левом берегу можно назвать перекладку теплосети по улице Железнодорожников.
Компания отмечает, что важной частью экологической программы является модернизация Красноярской ТЭЦ-1. "Несмотря на то, что предприятие сегодня не превышает разрешенного законодательством объема выбросов, их очистку можно сделать более эффективной. Для этого на станции будут установлены электрофильтры, с эффективностью по улавливанию пылевых выбросов свыше 99%. Сейчас такое оборудование установлено на Красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3", - говорится в сообщении СГК.
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ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компания
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