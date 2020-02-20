Глава НИИ травматологии в Новосибирске опроверг данные об увольнениях

НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. И.о. директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (ФГБУ "ННИИТО имени Я.Л. Цивьяна) Андрей Корыткин после публикаций СМИ опроверг массовое увольнение врачей и назвал нормальным обновление команды института.

В среду издание Тайга.инфо со ссылкой на источник в федеральном медучреждении написало, что после назначения в октябре 2019 года нового руководителя из ННИИТО якобы массово увольняются врачи, а на их место приходят бухгалтеры, при этом в институте проблемы с оборудованием, не представлена новая концепция развития.

В адресованном читателям онлайн-изданий заявлении Корыткина, имеющемся в распоряжении РИА Новости, глава института сожалеет, что текущие рабочие моменты оказались вынесены в публичную плоскость, "причем в самом искаженном и негативном ключе". По его словам, с конца 2019 года в институте действительно проводятся организационно-штатные мероприятия, которые привели к некоторым изменениям.

"В силу объективных причин, не зависящих от руководства института, ушли несколько врачей. Увольнения сотрудников совсем не означают жизненную драму - у людей меняются обстоятельства, многие из них перешли на следующий карьерный этап, переехали в другой город или сменили профиль своей деятельности. Но мы принимаем сейчас новых прекрасных врачей, так что кадровый баланс не пострадал", - говорится в заявлении Корыткина.

Он отметил, что у института, в частности, уже есть договоренности о пополнении штата детского отделения опытными врачами, также запланировано обучение для сотрудников отделения. Перемены в административном подразделении, по его словам, необходимы институту, чтобы обеспечить его дальнейшее развитие, вопросы с закупкой нового оборудования решаются "в рабочем порядке".