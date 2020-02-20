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Премьер Лесото объявил об отставке после обвинения в убийстве экс-жены
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РИА Новости

Премьер Лесото объявил об отставке после обвинения в убийстве экс-жены

14:49 20.02.2020
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© AFP 2020 / Gianluigi GuerciaТом Табане
Том Табане
© AFP 2020 / Gianluigi Guercia
Том Табане. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министру Лесото Томасу Табане предъявят обвинения в убийстве бывшей жены Липолело Табане, сообщает портал Eyewitness News Reporter со ссылкой на заявление полиции.
"Заместитель комиссара полиции Лесото Пасека Мокете подтверждает, что… прокурор готов предъявить обвинения премьер-министру Тому Табане в убийстве Липолело Табане", - сообщает портал.
Премьер-министр объявил в эфире радио Radio Lesotho о том, что покинет свой пост в конце июля 2020 года, передает портал.
Бывшая жена премьера – Липолело Табане – была застрелена в городе Масеру рядом со своим домом в 2017 году, на фоне "напряженного" бракоразводного процесса, сообщает портал. В прошлом месяце полиция потребовала от нынешней жены премьера – Мэсайя Табане – явиться на допрос, однако та пропала. Позднее она сдалась полиции. Ей предъявили обвинения в убийстве бывшей жены премьера и отпустили под залог.
Королевство Лесото - государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики.
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