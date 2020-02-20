Премьер Лесото объявил об отставке после обвинения в убийстве экс-жены

Премьер-министр объявил в эфире радио Radio Lesotho о том, что покинет свой пост в конце июля 2020 года, передает портал.

Бывшая жена премьера – Липолело Табане – была застрелена в городе Масеру рядом со своим домом в 2017 году, на фоне "напряженного" бракоразводного процесса, сообщает портал. В прошлом месяце полиция потребовала от нынешней жены премьера – Мэсайя Табане – явиться на допрос, однако та пропала. Позднее она сдалась полиции. Ей предъявили обвинения в убийстве бывшей жены премьера и отпустили под залог.