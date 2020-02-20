В МИД Китая ответили на обвинения в "утечке вируса"

ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Международное сообщество должно бороться не только с распространением COVID-2019, но и со всякого рода конспирологическими теориями и "политическими вирусами" вокруг него, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Международное сообщество должно бороться не только с распространением COVID-2019, но и со всякого рода конспирологическими теориями и "политическими вирусами" вокруг него, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в сети неоднократно появлялись различные версии и предположения о том, что новый вирус мог "утечь" из местного института вирусологии. Ранее Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук выступил с открытым письмом в связи с обвинениями в распространении нового коронавируса , назвав их ложными, и подчеркнув, что совесть сотрудников института чиста.

"Представители ВОЗ неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что COVID-2019 был создан лабораторно или стал результатом создания биологического оружия. Мы боремся не только с вирусом, но и с конспирологическими теориями. Многие ведущие эксперты также убеждены в том, что обвинения в "утечке вируса" или "создании биологического оружия" не имеют под собой научных оснований", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он добавил, что СМИ, которые публикуют подобные сенсационные предположения, делают это либо "из дурных намерений, либо в силу своей абсурдной ограниченности".