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В МИД Китая ответили на обвинения в "утечке вируса"
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РИА Новости

В МИД Китая ответили на обвинения в "утечке вируса"

14:47 20.02.2020 (обновлено: 17:17 20.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Международное сообщество должно бороться не только с распространением COVID-2019, но и со всякого рода конспирологическими теориями и "политическими вирусами" вокруг него, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в сети неоднократно появлялись различные версии и предположения о том, что новый вирус мог "утечь" из местного института вирусологии. Ранее Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук выступил с открытым письмом в связи с обвинениями в распространении нового коронавируса, назвав их ложными, и подчеркнув, что совесть сотрудников института чиста.
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"Представители ВОЗ неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что COVID-2019 был создан лабораторно или стал результатом создания биологического оружия. Мы боремся не только с вирусом, но и с конспирологическими теориями. Многие ведущие эксперты также убеждены в том, что обвинения в "утечке вируса" или "создании биологического оружия" не имеют под собой научных оснований", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он добавил, что СМИ, которые публикуют подобные сенсационные предположения, делают это либо "из дурных намерений, либо в силу своей абсурдной ограниченности".
"Я хочу подчеркнуть, что в настоящее время перед лицом эпидемии мы должны опираться на науку, разум и сотрудничество. Мы надеемся на то, что международное сообщество вместе с борьбой с COVID будет бороться и с конспирологическими теориями и другими политическими вирусами", - сказал Гэн Шуан.
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Распространение нового коронавирусаГэн ШуанКоронавирусыВОЗМИД КНРКитайУханьВ мире
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