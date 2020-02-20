Руденя: в области продолжат работы по созданию комфортной горсреды

ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. До конца года в До конца года в Тверской области планируется благоустроить 26 дворовых территорий и 64 общественных пространств в 38 муниципалитетах, Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", одна из региональных составляющих которого - проект "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба областного правительства.

По мнению губернатора области Игоря Рудени, формирование комфортной городской среды имеет приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе.

Всего в этом году на реализацию мероприятий программы будут направлены более 392 миллионов рублей, из них почти 377 миллионов рублей составят средства федерального бюджета, более 11 миллионов рублей – областного и около 4 миллионов рублей выделят бюджеты муниципалитетов.