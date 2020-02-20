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Тверская область
2020-02-20T14:44+0300
https://ria.ru/20200220/1565012007.html
Руденя: в области продолжат работы по созданию комфортной горсреды
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РИА Новости

Руденя: в области продолжат работы по созданию комфортной горсреды

14:44 20.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. До конца года в Тверской области планируется благоустроить 26 дворовых территорий и 64 общественных пространств в 38 муниципалитетах, Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", одна из региональных составляющих которого - проект "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба областного правительства.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, формирование комфортной городской среды имеет приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе.
Всего в этом году на реализацию мероприятий программы будут направлены более 392 миллионов рублей, из них почти 377 миллионов рублей составят средства федерального бюджета, более 11 миллионов рублей – областного и около 4 миллионов рублей выделят бюджеты муниципалитетов.
Пресс-служба уточняет, что в состав национального проекта входит также региональная составляющая "Жилье". По этому направлению в текущем года планируется приобретение 39 жилых помещений для расселения 98 человек из аварийного жилищного фонда. В прошлом году заключены контракты на приобретение 79 жилых помещений для расселения 192 человек из аварийного жилфонда.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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