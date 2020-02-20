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Военный спутник связи "Меридиан-М" вывели на орбиту
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РИА Новости

Военный спутник связи "Меридиан-М" вывели на орбиту

14:42 20.02.2020 (обновлено: 16:58 20.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военный спутник связи "Меридиан-М", запущенный ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"Стартовавшая в четверг… ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - сказали в министерстве.
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Ранее сообщалось, что ракета стартовала в 11.24 мск, выведение спутника на орбиту разгонным блоком "Фрегат" также прошло в штатном режиме.
Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты.
В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет. В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М".
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
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