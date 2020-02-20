Военный спутник связи "Меридиан-М" вывели на орбиту

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военный спутник связи "Меридиан-М", запущенный ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Военный спутник связи "Меридиан-М", запущенный ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк , выведен на орбиту, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Стартовавшая в четверг… ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что ракета стартовала в 11.24 мск, выведение спутника на орбиту разгонным блоком "Фрегат" также прошло в штатном режиме.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты.

В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет. В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М".