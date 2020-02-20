В Кремле рассказали о встрече Путина и Грефа

"Вчера достаточно насыщенный был график у президента, поэтому они вчера пообщались недолго и обсудили текущие вопросы, связанные с финансовыми результатами по 2019 году, и они продолжат еще разговор, возможно, будет на следующей неделе или в конце этой недели еще одна встреча, более полная", - сказал он.

"Возможно", - ответил он на вопрос, может ли на следующей встрече обсуждаться вопрос приватизации банка.

В среду вечером Песков сообщил РИА Новости, что Путин провел рабочую встречу с Грефом в Санкт-Петербурге, беседа была без камер. Анонсируя ее, Песков говорил журналистам, что планировалось обсудить развитие банка, в том числе покупку правительством акций Сбербанка у ЦБ, а также другие направления работы, связанные с инновационными проектами.