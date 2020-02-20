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В Кремле рассказали о встрече Путина и Грефа
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РИА Новости

В Кремле рассказали о встрече Путина и Грефа

14:40 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф
Президент РФ Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина главы Сбербанка Германа Грефа была краткой, обсуждались финансовые вопросы банка, возможно, вскоре состоятся более полные переговоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вчера достаточно насыщенный был график у президента, поэтому они вчера пообщались недолго и обсудили текущие вопросы, связанные с финансовыми результатами по 2019 году, и они продолжат еще разговор, возможно, будет на следующей неделе или в конце этой недели еще одна встреча, более полная", - сказал он.
Герман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
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"Возможно", - ответил он на вопрос, может ли на следующей встрече обсуждаться вопрос приватизации банка.
В среду вечером Песков сообщил РИА Новости, что Путин провел рабочую встречу с Грефом в Санкт-Петербурге, беседа была без камер. Анонсируя ее, Песков говорил журналистам, что планировалось обсудить развитие банка, в том числе покупку правительством акций Сбербанка у ЦБ, а также другие направления работы, связанные с инновационными проектами.
Минфин и ЦБ ранее согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.
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Сбербанк РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинГерман ГрефРоссияЭкономика
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